Pronto soccorso sempre più sicuro per medici e infermieri | aggressioni dimezzate

Al pronto soccorso dell’Irccs San Gerardo di Monza le aggressioni contro medici e infermieri sono quasi sparite. Negli ultimi mesi, i numeri sono calati di oltre il 50%, portando a un ambiente di lavoro più sicuro. La riduzione arriva dopo diverse iniziative di sicurezza e maggiore presenza delle forze dell’ordine. Ora, il personale si sente più protetto e può concentrarsi meglio sui pazienti.

Buona notizia per chi lavora in prima linea, anche se è proprio di pochi giorni fa il caso di un uomo che ha aggredito due infermieri che cercavano di calmarlo Al pronto soccorso dell'Irccs San Gerardo di Monza le aggressioni ai medici e agli infermieri si sono pressoché dimezzate. Lavorare in prima linea nel pronto soccorso cittadino è sicuramente meno pericoloso rispetto a due anni fa. Almeno così dicono i numeri: le aggressioni ai danni del personale sono passate da 56 episodi nel 2024 a 28 nel 2025. Una bella notizia per chi, ogni giorno, lavora nel pronto soccorso del prestigioso nosocomio monzese.

