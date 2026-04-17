Notifica sullo smartphone poi l’incubo in diretta | ladri svaligiano la villetta in 6 minuti

I proprietari di una villetta hanno vissuto momenti di paura e rabbia quando, in soli sei minuti, una banda di ladri ha svaligiato la loro casa. Dopo aver ricevuto una notifica sullo smartphone, i malviventi sono entrati forzando una portafinestra, entrando nell’abitazione e danneggiando la camera da letto. L’episodio si è verificato nel breve lasso di tempo tra l’allarme e il furto, lasciando i proprietari senza parole.

Sei minuti vissuti con paura, rabbia e impotenza dai proprietari. Tanto è bastato a una banda di ladri per sfondare una portafinestra, entrare in casa e devastare la camera da letto. L’ennesimo colpo nella zona di via Allegri, nel quartiere cittadino di San Polo, nella mattinata di giovedì 16.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Furto nella notte a Ciampino: ladri picchiano e chiudono in una stanza il cane, poi svaligiano la casaBottino con gioielli per oltre 10mila euro e orologi di lusso, maxifurto a Ciampino: i ladri hanno picchiato il cane di famiglia. Ladri svaligiano la casa mentre i figli dormonoTre ladri che entrano in una casa mentre i figli dei proprietari stanno dormendo. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Telecamera Wi-Fi da interno a 19,99€: la TP-Link Tapo C201 torna al minimo storico; WhatsApp: notifiche real-time per i dispositivi collegati; Attenzione: alcuni proiettori Android hanno malware preinstallato (aggiornato: 13 aprile 2026, ore 09:21); Il nuovo aggiornamento del sistema Apple rinnova l’app delle attività e ottimizza la routine su iPhone. Notifica sullo smartphone, sicuro che sia reale? Prima di cliccare usa questo trucchetto veloceNotifica inaspettata sullo smartphone, sicuri sia reale? Prima di cliccare usa questo trucchetto: così eviti le truffe. Lo smartphone è ormai uno degli oggetti che fa parte della quotidianità di ... macitynet.it "Alcuni abitanti del quartiere hanno ricevuto dalla polizia la notifica di una multa che va dai 1.000 ai 10.000 euro" facebook