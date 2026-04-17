Sono stati presentati i nuovi modelli di smartphone Nothing Phone 4a e 4a Pro, con prezzi rispettivamente di 369 e 499 euro. Entrambi i dispositivi introducono aggiornamenti alla Glyph Bar e alla Glyph Matrix, mentre la versione Pro integra un teleobiettivo periscopico da 50 MP. I due modelli sono dotati di display AMOLED con frequenze di aggiornamento di 120 e 144 Hz e supportano la tecnologia eSIM.

Nothing Phone 4a da €369 e 4a Pro da €499: Glyph Bar e Glyph Matrix rinnovate, teleobiettivo periscopico 50MP, AMOLED 120144Hz e eSIM. Tutto quello che sappiamo. Nothing ha fatto una scelta coraggiosa per il 2026: l'azienda britannica ha confermato che non lancerà nessun flagship nel 2026, rimandando il Phone 4 e concentrando i propri sforzi sulla serie 4a. Il risultato sono due mid-range che non assomigliano a nulla di quello che si trova normalmente in questa fascia di prezzo, nel bene e nel male. Presentati ufficialmente il 5 marzo 2026 a MWC, il Phone 4a e il Phone 4a Pro sono già disponibili in Italia. Li abbiamo analizzati in ogni dettaglio.🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Nothing Phone 4a e 4a Pro: Glyph, scheda tecnica e prezzi

Nothing Phone (4a) Pro vale la pena Recensione completa

Notizie correlate

Nothing phone 4a e 4a pro arrivano con fotocamere a periscopio e illuminazione glyph rinnovataquesto resoconto sintetizza le novità dei phone (4a) e phone (4a) pro, con attenzione alle innovazioni principali senza scendere a dettagli non...

Nothing Phone (4a) e (4a) Pro: design , colori e prezzi accessibili per sfidare i bigI nuovi Phone (4a) e (4a) Pro di Nothing combinano design iconico, interfaccia luminosa Glyph e prestazioni Snapdragon per ridefinire il concetto di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Questo smartphone è il miglior acquisto del momento; Nothing Phone (4a) Pro è un osso duro, ma occhio a questo piccolo difetto; Nothing Phone: i 3 migliori modelli del 2026; Recensione Nothing Phone (4a) Pro: finalmente in alluminio, ma dal design sempre unico.

Nothing Phone 4a sorprende per design distintivo, prestazioni fluide e rapporto qualità prezzo aggressivoNothing Phone (4a), lo smartphone medio che punta in alto Nothing Phone (4a) è il nuovo smartphone di fascia media del brand londinese Nothing, dispon ... assodigitale.it

Tre ottiche, Glyph Bar rinnovata e Nothing OS 4.1: il successore del Phone (3a) alza l'asticella senza alzare troppo il prezzoNothing Phone (4a) è il mid-range 2026 con scocca trasparente, zoom ottico 3,5x e AI integrata. Mantiene davvero quello che promette? La nostra recensione completa. libero.it

Nothing Warp è la geniale app per trasferire file dallo smartphone al PC x.com

Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67" 120Hz, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Nero 567,16€ anziché 849,00€ https://amzn.to/3VcLUxf - facebook.com facebook