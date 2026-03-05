Il Nothing Phone 4A e 4A Pro sono stati annunciati con nuove fotocamere a periscopio e un'illuminazione glyph aggiornata. Questi modelli rappresentano una novità rispetto alle versioni precedenti, introducendo migliorie nelle capacità fotografiche e nel design delle luci. Il resoconto si concentra sulle innovazioni principali, evitando approfondimenti su dettagli non ancora confermati.

questo resoconto sintetizza le novità dei phone (4a) e phone (4a) pro, con attenzione alle innovazioni principali senza scendere a dettagli non confermati. l'offerta propone caratteristiche avanzate tipiche dei modelli di fascia alta, tra cui un sistema di zoom periscopico presente in entrambi i dispositivi e una gestione fotografica aggiornata, pensata per offrire prestazioni sempre più competitive. phone (4a) e phone (4a) pro: periscopio e prestazioni fotografiche avanzate. design e materiali. le due varianti conservano lo stile trasparente che identifica il marchio, ma si distinguono per aggiornamenti strutturali significativi. phone (4a) pro monta un unibody in metallo di spessore 7,95 mm, offrendo maggiore robustezza e protezione contro polvere e schizzi con certificazione IP65.

© Mondoandroid.com - Nothing phone 4a e 4a pro arrivano con fotocamere a periscopio e illuminazione glyph rinnovata

