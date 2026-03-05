Nothing Phone 4a e 4a Pro | design colori e prezzi accessibili per sfidare i big

Da quando è stata lanciata nel 2020, l’azienda ha presentato i modelli Nothing Phone (4a) e (4a) Pro, caratterizzati da un design innovativo, una scelta di colori vivaci e prezzi competitivi. Questi dispositivi cercano di sfidare i brand più affermati nel settore degli smartphone, puntando su un’estetica distintiva e un’offerta accessibile a un pubblico più ampio.

I nuovi Phone (4a) e (4a) Pro di Nothing combinano design iconico, interfaccia luminosa Glyph e prestazioni Snapdragon per ridefinire il concetto di smartphone accessibile. Nel frattempo l’azienda prepara il terreno per una futura quotazione in borsa. C’è qualcosa di paradossale nel nome di questa azienda. Nothing, ovvero, “niente”. Eppure dal 2020 a oggi, la startup fondata a Londra da Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus, ha costruito qualcosa di concreto, reale e sempre più difficile da ignorare: un brand con un’identità visiva potente, una comunità di fan appassionati e, soprattutto, una traiettoria di crescita che poche realtà tech al mondo possono vantare. 🔗 Leggi su Panorama.it

