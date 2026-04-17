Notai che si fanno notare | ecco i 10 più in vista tra Napoli e area metropolitana

Tra Napoli e la sua area metropolitana, sono emergenti dieci notai di età inferiore ai 50 anni che si distinguono per una presenza pubblica più visibile rispetto ad altri professionisti del settore. Sebbene la categoria sia generalmente meno presente nel panorama pubblico, questi notai partecipano attivamente a eventi, assumono incarichi e sono presenti sui social media, rendendo più evidenti le loro attività rispetto alla norma.

Hanno meno di 50 anni e, all'interno di una categoria professionale tradizionalmente poco esposta, sono tra i pochi ad avere una presenza pubblica riconoscibile tra eventi, incarichi e attività online. NapoliToday ha selezionato 10 notai attivi tra città e area metropolitana, più visibili.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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A Siderno fanno un dolce pasquale lungo 549 metri. Con notaio. Non è una roba approssimativa. Non è folklore da sagra. C'è un notaio che misura, un verbale ufficiale, e un riconoscimento del Guinness dei Primati. Siderno è un comune della provincia di Re - facebook.com facebook