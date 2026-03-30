Napoli ecco la linea 10 della metropolitana | sarà la prima a guida autonoma

È stato firmato oggi il contratto per avviare la progettazione e la realizzazione di una prima tratta della Linea 10 della metropolitana di Napoli. Questa linea sarà la prima della rete a essere dotata di guida autonoma. La tratta riguarda il Lotto 1 e rappresenta un passo importante per l’ampliamento del sistema di trasporto pubblico locale.

E' stato firmato oggi il contratto per l’avvio della progettazione e la successiva realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli, del valore di circa 660 milioni di euro, i cui lavori sono stati aggiudicati a dicembre scorso al consorzio guidato da Webuild. L’opera, parte di un investimento più ampio di oltre 3,1 miliardi di euro, rappresenta una delle infrastrutture più strategiche per la mobilità sostenibile del Mezzogiorno. Alla cerimonia di firma erano presenti il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’Amministratore Delegato di Webuild, Pietro Salini, il Presidente di Eav, Umberto De Gregorio e l’Assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, ecco la linea 10 della metropolitana: sarà la prima a guida autonoma Contenuti utili per approfondire Napoli ecco la linea 10 della... Leggi anche: Webuild firma contratto per nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli Metropolitana di Napoli, da oggi la Linea 6 è attiva fino alle 21,10Da oggi sarà possibile viaggiare sulla Linea 6 della metropolitana anche di pomeriggio. La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orariAnm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in... Metro Linea 10, al via la prima fase