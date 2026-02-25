per creazioni opulente che si fanno notare

V oce del verbo: esagerare. L’arrivo della bella stagione si rivela l’occasione perfetta per osare, spingendo l’acceleratore del glamour. In particolare sul fronte delle It Shoes, come dimostrano le scarpe primaverili donna 2026. Come abbinare la camicia di seta: gli styling più raffinati per trasformarla nel pezzo chiave di stagione X Le sfilate dedicate alla Primavera-Estate 2026, d’altra parte, sono state chiare: il minimalismo lascia spazio ad un’ opulenza dichiarata e scenografica. Strass, cristalli, fiocchi e applicazioni voluminose contraddistinguono così le scarpe primaverili da donna più desiderate del momento, in grado di farsi notare e di scardinare ogni regola stilistica. More is more. Glamour al massimo livello. L’essenzialità e la semplicità di It Shoes monocromatiche, allora, non trovano spazio nelle tendenze della PE26. 🔗 Leggi su Iodonna.it

