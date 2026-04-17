In una breve nota sui social, una politica venezuelana ha ringraziato pubblicamente la presidente del Consiglio dei Ministri italiano dopo un incontro a Roma. La conversazione tra le due è stata descritta come eccellente, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto dell'incontro o sugli argomenti trattati. La comunicazione si concentra sulla gratitudine espressa dalla politica venezuelana nei confronti della leader italiana.

“Il mio ringraziamento alla presidente del Consiglio dei Ministri d’Italia, @giorgiameloni, per la nostra eccellente conversazione. Abbiamo riaffermato la difesa dei valori occidentali che ci uniscono di fronte alle sfide globali attuali. Italia e Venezuela sono nazioni sorelle unite per una storia di accoglienza e solidarietà tra le nostre comunità. L’ho ringraziata, in nome dei venezuelani, per il suo sostegno incrollabile alla nostra democrazia e la nostra Libertà!”. Con queste parole la leader dell’opposizione venezuelana, e Premio Nobel per la Pace 2025, Maria Corina Machado, ha commentato l’incontro a Palazzo Chigi. Pochi giorni fa, la sottosegretaria di Stato agli Affari Esteri, Maria Tripodi, aveva ricevuto alla Farnesina il vice ministro degli Esteri del governo di Delcy Rodriguez, Oliver Blanco Marcos.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo Meloni. Chi ha incontrato Maria Corina Machado a Roma

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