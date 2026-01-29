Delcy Rodriguez invita l’opposizione di rimanere a Washington alludendo soprattutto a Maria Corina Machado
La presidente a interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, invita gli oppositori a rimanere a Washington. Parla di estremisti e fa un appello diretto, senza nominarla, a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione e vincitrice del Premio Nobel per la Pace. La richiesta si inserisce nel clima di tensione tra il governo venezuelano e le forze di opposizione, che si sono rafforzate in questi giorni.
La presidente a interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto agli oppositori esperti di “ estremismo ” di “ restare a Washington “, alludendo la leader dell’opposizione e vincitrice del Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado, senza nominarla. Rodriguez ha pronunciato gli avvertimenti durante una cerimonia a cui hanno partecipato circa 3.200 soldati a Fuerte Tiuna, un’enclave militare a Caracas dove il presidente Nicolás Maduro è stato catturato il 3 gennaio dall’esercito statunitense, durante la quale le hanno giurato fedeltà. L’affermazione è arrivata nel corso di una cerimonia ufficiale trasmessa dalla televisione di Stato, Vtv, durante la quale Rodríguez ha contrapposto “chi ama davvero il Venezuela” a quanti, a suo dire, cercano di “perpetuare i danni e l’aggressione contro il popolo venezuelano”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Washington opposizione
María Corina Machado, manifestazioni in tutta l'America Latina per la leader dell'opposizione venezuelana
Il Papa incontra María Corina Machado, Nobel per la pace e leader dell'opposizione in Venezuela
Il Papa ha incontrato questa mattina in Vaticano María Corina Machado, attivista e politica venezuelana, nota per il suo impegno nel dialogo e nella promozione della pace.
Ultime notizie su Washington opposizione
Argomenti discussi: Venezuela, Delcy Rodríguez invita l'opposizione a 'restare a Washington'; Venezuela, Delcy Rodríguez invita l'opposizione a 'restare a Washington'; Venezuela, Delcy Rodríguez invita l'opposizione a 'restare a Washington'; Venezuela, Delcy Rodríguez invita l'opposizione a 'restare a Washington'.
Delcy Rodriguez invita l’opposizione di rimanere a Washington, alludendo soprattutto a Maria Corina MachadoLa presidente a interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto agli oppositori esperti di ... msn.com
Venezuela, Delcy Rodríguez invita l'opposizione a 'restare a Washington'(ANSA) - CARACAS, 28 GEN - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha invitato gli esponenti dell'opposizione accusati di estremismo a restare a Washington, in un chiaro riferimen ... msn.com
Venezuela al guinzaglio. Delcy Rodriguez sotto costante minaccia, gli Usa non vogliono interferenze (di L. Santucci) x.com
Venezuela, Delcy Rodriguez chiede all'opposizione di trovare un accordo. 'Non possono esserci differenze politiche quando si parla di pace' #ANSA - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.