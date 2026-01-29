Delcy Rodriguez invita l’opposizione di rimanere a Washington alludendo soprattutto a Maria Corina Machado

La presidente a interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, invita gli oppositori a rimanere a Washington. Parla di estremisti e fa un appello diretto, senza nominarla, a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione e vincitrice del Premio Nobel per la Pace. La richiesta si inserisce nel clima di tensione tra il governo venezuelano e le forze di opposizione, che si sono rafforzate in questi giorni.

La presidente a interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto agli oppositori esperti di “ estremismo ” di “ restare a Washington “, alludendo la leader dell’opposizione e vincitrice del Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado, senza nominarla.  Rodriguez ha pronunciato gli avvertimenti durante una cerimonia a cui hanno partecipato circa 3.200 soldati a Fuerte Tiuna, un’enclave militare a Caracas dove il presidente Nicolás Maduro è stato catturato il 3 gennaio dall’esercito statunitense, durante la quale le hanno giurato fedeltà. L’affermazione è arrivata nel corso di una cerimonia ufficiale trasmessa dalla televisione di Stato, Vtv, durante la quale Rodríguez ha contrapposto “chi ama davvero il Venezuela” a quanti, a suo dire, cercano di “perpetuare i danni e l’aggressione contro il popolo venezuelano”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

