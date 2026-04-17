Non solo lavoro serio e intransigente ma anche ascolto e collaborazione col territorio

Nella mattinata di oggi si è svolta la cerimonia di insediamento della nuova procuratrice della Repubblica di Brindisi. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e della magistratura locale. La neo incaricata ha dichiarato di voler portare avanti un lavoro serio e intransigente, senza rinunciare all’ascolto e alla collaborazione con il territorio. La cerimonia si è svolta in un clima formale e ufficiale.

BRINDISI - Si è tenuta nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026, la cerimonia d'insediamento della neo procuratrice della Repubblica di Brindisi, Pina Montanaro. L'articolo sull'insediamentoIn magistratura da oltre 30 anni, ha diretto anche la procura presso il tribunale per i minorenni di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Non solo ausili, ma anche un modello di ascolto: per il negozio di sanitaria 35 anni di ortopedia al servizio delle personeOggi, a 35 anni dalla sua nascita, Adjutor guarda al futuro con lo stesso spirito delle origini: attenzione alle persone, radicamento nel territorio,... Leggi anche: "Immigrazione, niente slogan ma un lavoro serio e concreto" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giovani e imprese non si conoscono. Ecco perché il lavoro non si incontra; Irpef, nessun aumento: c’è l’ok del ministero al Comune. Lagalla: Non è regalo, solo lavoro serio; Stop all'aumento dell'addizionale Irpef, Lagalla: Non è un regalo, ma il riconoscimento al nostro lavoro; Biennale di Venezia. Presidente Zaia: Va trovata una soluzione. Così sta cambiando il lavoro Tecnologia, non solo rischiUna crisi economica che sembra non finire. Un mercato del lavoro che dà deboli segnali di ripresa mettendo però ancora ai margini i più deboli e i giovani, tanto da indurre Mario Draghi, il ... avvenire.it Immigrazione, niente slogan ma un lavoro serio e concretoSull’immigrazione servono serietà, equilibrio e rispetto delle regole. Le scorciatoie non risolvono problemi complessi e rischiano solo di alimentare illusioni. E’ quanto dichiarano Amedeo ... lanazione.it «Ebbene, come tutti sanno, io non nasco scrittore, ma ingegnere. Per tanti anni ho svolto un lavoro “serio”, professionale, impegnativo, mettendo a tacere o fingendo di non ascoltare quel ronzio continuo e insistente che mi suggeriva di scrivere. Mi sembra anc facebook