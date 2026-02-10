Non solo ausili ma anche un modello di ascolto | per il negozio di sanitaria 35 anni di ortopedia al servizio delle persone
Trentacinque anni di attività, passione e sfide. Il negozio di sanitaria di Trento non è solo un punto vendita di ausili, ma anche un punto di riferimento per tante persone. Un vero e proprio modello di ascolto e di attenzione alle esigenze di chi cerca supporto e assistenza. In tutto questo tempo, il negozio ha saputo crescere, adattarsi e migliorarsi, sempre al fianco dei clienti, tra intuizioni vincenti e qualche errore che ha insegnato a fare meglio.
Oggi, a 35 anni dalla sua nascita, Adjutor guarda al futuro con lo stesso spirito delle origini: attenzione alle persone, radicamento nel territorio, rispetto per il lavoro e per chi lo svolge Trentacinque anni non sono una ricorrenza da liquidare in fretta. Sono una storia lunga, fatta di entusiasmo e di fatica, di intuizioni riuscite e di errori che hanno insegnato, di persone che hanno camminato insieme e di altre che, a un certo punto, hanno preso strade diverse. È con questo spirito che Adjutor mercoledì 11 febbraio celebra i suoi 35 anni di attività, guardando al passato come a una fonte di energia e di slancio, e non come a un traguardo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Ortopedia Trento
Ultime notizie su Ortopedia Trento
