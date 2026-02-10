Trentacinque anni di attività, passione e sfide. Il negozio di sanitaria di Trento non è solo un punto vendita di ausili, ma anche un punto di riferimento per tante persone. Un vero e proprio modello di ascolto e di attenzione alle esigenze di chi cerca supporto e assistenza. In tutto questo tempo, il negozio ha saputo crescere, adattarsi e migliorarsi, sempre al fianco dei clienti, tra intuizioni vincenti e qualche errore che ha insegnato a fare meglio.

Oggi, a 35 anni dalla sua nascita, Adjutor guarda al futuro con lo stesso spirito delle origini: attenzione alle persone, radicamento nel territorio, rispetto per il lavoro e per chi lo svolge Trentacinque anni non sono una ricorrenza da liquidare in fretta. Sono una storia lunga, fatta di entusiasmo e di fatica, di intuizioni riuscite e di errori che hanno insegnato, di persone che hanno camminato insieme e di altre che, a un certo punto, hanno preso strade diverse. È con questo spirito che Adjutor mercoledì 11 febbraio celebra i suoi 35 anni di attività, guardando al passato come a una fonte di energia e di slancio, e non come a un traguardo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Ortopedia Trento

Quattro persone sono morte in California dopo aver mangiato funghi velenosi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ortopedia Trento

Argomenti discussi: Non solo ausili, ma anche un modello di ascolto: per il negozio di sanitaria 35 anni di ortopedia al servizio delle persone; LEA e disabilità: perché il Progetto di Vita deve guidare l’assistenza; Malattie rare, #UNIAMOleforze 2026: un mese per rendere effettivo il diritto alla cura; Piemonte: no alle scarpe ortopediche gratuite per disabili, famiglie pagano 800 euro.

Non solo maniglioni: ausili e accorgimenti per un bagno sicuro e accessibile a disabili e anzianiPer la persona anziana che inizia ad avere problemi di equilibrio, o per chi utilizza la carrozzina, le attività nella stanza da bagno possono nascondere delle insidie in fatto di accessibilità e ... disabili.com

Non solo Frattesi, anche De Vrij vuole lasciare l’Inter! In Spagna: c’è il Barça su Bastoni, ma Ausilio...Per quanto riguarda il centrale olandese le riflessioni sono le medesime. Il suo contratto è in scadenza a giugno e al momento i dialoghi per un eventuale rinnovo sono in stand-by (probabile l’addio). tuttosport.com

UNA BERLINA LANCIA RIVISITATA: UN'ELEGANZA CHE RIACCENDE LE AMBIZIONI DEL MARCHIO Linee pulite e proporzioni eleganti caratterizzano la nuova berlina progettata dal designer Bruno Callegarin con l'ausilio dell'AI. Questa visione per Lancia facebook