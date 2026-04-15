Chiofalo a Belve l'ex Antonella Fiordelisi | Ossessionato dall'estetica non è stupido come fa credere

In un'intervista a Belve, Antonella Fiordelisi ha commentato le dichiarazioni di Francesco Chiofalo, che aveva parlato delle sue relazioni passate e delle sue ossessioni legate all'estetica. Fiordelisi ha affermato che Chiofalo è molto concentrato sull'aspetto fisico e ha aggiunto che non è così ingenuo come lui stesso vuole far credere. La conversazione ha coinvolto anche aspetti riguardanti il suo passato sentimentale.

Antonella Fiordelisi ha commentato l'intervista di Francesco Chiofalo a Belve, in cui aveva parlato delle sue ex fidanzate e dell'amore. L'influencer, che ha avuto una relazione con lui nel 2020, ha commentato: "Non è stupido come sembra, sa parlare bene l'italiano. È ossessionato dalla chirurgia estetica".🔗 Leggi su Fanpage.it

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