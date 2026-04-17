Non rispetta il divieto di avvicinamento e si apposta sotto casa della moglie | arrestato

A Perugia, un uomo nato nel 1981 è stato arrestato dalla polizia dopo aver violato il divieto di avvicinamento e essersi posizionato sotto l’abitazione della ex moglie. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno fermato l’uomo sul luogo. La vicenda riguarda un episodio di inosservanza di una misura cautelare emessa nei suoi confronti.

Non rispetta il divieto di avvicinamento e si apposta sotto casa della moglie. È successo a Perugia dove un uomo, classe 1981, è stato arrestato dalla polizia. Il 44enne, gravato dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Si presenta sotto casa della moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 49enneDue settimane fa aveva minacciato di morte ed aggredito la moglie, oggi si è ripresentato sotto casa della donna: arrestato e portato in carcere. Leggi anche: Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex moglie, arrestato Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Pianezza, scatta il divieto di fumo all'aperto con multe fino a 500 euro: dove sono vietate le sigarette; Il divieto di azioni esecutive individuali e la sospensione del corso degli interessi nella procedura di dissesto dell'Ente locale: questione di legittimità costituzionale; Divieto social a minori, von der Leyen: Pronta app per verifica età'. Calabria, ignora il divieto di avvicinamento: arrestato dai CarabinieriL'uomo, già monitorato dal braccialetto elettronico, ha ripetutamente violato le prescrizioni: per lui scattano i domiciliari ... zoom24.it Non rispetta il divieto di avvicinamento, a Metaponto arrestato un uomoA Metaponto di Bernalda (Matera), la Polizia ha arrestato un uomo per violazione del divieto di avvicinamento nei confronti di vittima di maltrattamenti, dando esecuzione a provvedimento in materia di ... ansa.it ACCESSO AL VERDE URBANO IN EUROPA: SOLO IL 13,5% DELLE CITTÀ RISPETTA LA REGOLA 3-30-300 L’articolo (Bertassello, L.E., van der Velde, M., Maes, J. et al. Assessing European cities with the 3-30-300 rule underscores the need for enhanced - facebook.com facebook Non voleva la tregua in Iran, non la rispetta in Libano. Netanyahu ordina un pesantissimo attacco in diverse città, compreso il centro di Beirut. Oltre 250 morti e mille feriti. È strage: Israele spara su tutto compresi i soldati italiani di Unifil. Roma, ancora, «protest x.com