Si presenta sotto casa della moglie nonostante il divieto di avvicinamento | arrestato 49enne

Da fanpage.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 49 anni si è presentato nuovamente sotto casa della moglie nonostante un divieto di avvicinamento. Due settimane prima aveva avuto un comportamento aggressivo, minacciando e colpendo la donna. Questa mattina, infatti, è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in carcere.

