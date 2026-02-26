Si presenta sotto casa della moglie nonostante il divieto di avvicinamento | arrestato 49enne

Un uomo di 49 anni si è presentato nuovamente sotto casa della moglie nonostante un divieto di avvicinamento. Due settimane prima aveva avuto un comportamento aggressivo, minacciando e colpendo la donna. Questa mattina, infatti, è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in carcere.

