Durante un'intervista, Amanda Lear ha descritto Cristiano Malgioglio come una persona che a volte si lascia andare a lunghe conversazioni e ha definito la sua personalità invadente. In risposta, Malgioglio ha commentato di non aver previsto che l’amica avrebbe reso pubbliche le sue parole e si è detto deluso dal comportamento dell’amica. La discussione tra i due si è svolta in un contesto televisivo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze.

“È un tipo strano, ogni tanto si mette lì e comincia a parlare, parlare, parlare”: lo ha detto Amanda Lear a proposito di Cristiano Malgioglio ospite di Belve, aggiungendo che il paroliere ha una personalità “invadente”. Lear ha anche parlato dei brani scritti per lei da Malgioglio, come Cocktail d’amore ma non solo. Per quanto riguarda Ho fatto l’amore con me, l’iconica cantante ha spiegato di non avere capito subito il sottotesto: “Non avevo capito che parlasse di masturbazione. Credevo parlasse d’amore, invece c’era questo doppio senso scandaloso”. “Non me lo aspettavo”. Ora, Malgioglio non avrebbe ben digerito queste parole su di lui e ce lo racconta Ogg i.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi aspettavo che tradisse la nostra amicizia pubblicamente”: Cristiano Malgioglio non ha preso bene le parole di Amanda Lear

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