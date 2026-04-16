Cristiano Malgioglio deluso da Amanda Lear | Amicizia tradita l’indiscrezione dopo Belve
Durante la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, Amanda Lear avrebbe pronunciato alcune parole rivolte a Cristiano Malgioglio. Dopo l’episodio, il paroliere avrebbe espresso delusione, definendo l’accaduto come una “amicizia tradita”. Secondo alcune indiscrezioni, questa situazione avrebbe portato a tensioni tra i due, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.
Secondo alcune indiscrezioni, il paroliere non avrebbe gradito le parole riservategli da Amanda Lear nel programma di Francesca Fagnani. Tra i due, legati da un sodalizio storico, ci sarebbe ora una certa tensione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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