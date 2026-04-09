Manuel Casella, residente a Milano e padre di una bambina di nome Sofia, ha recentemente parlato della sua relazione passata con Amanda Lear, affermando di averla amata intensamente e commentando con fermezza che la scelta di lasciarlo sia stata giusta. Casella e Anthony Hornez sono stati due tra i partner più giovani della cantante. Casella è attivo sui social, in particolare su Instagram.

Manuel Casella ha una figlia di nome Sofia. Presente su Instagram, abita a Milano. Manuel Casella e Anthony Hornez sono stati due degli amanti più giovani di Amanda Lear. A Domenica in l’attrice aveva dichiarato sul loro conto: “Erano dei ragazzi molto belli, eravamo innamorati, sono venuti anche a casa mia, abbiamo viaggiato. Di solito le storie così durano pochissimo ma io sono rimasta parecchi anni. Il problema è che mi stanco, dopo un po’ devo cambiare”. Manuel Casella è italiano, oltre ad essere un modello ha anche fatto l’attore ed è stato all’Isola dei Famosi, Amanda Lear lo lasciò proprio dopo il suo ritorno dall’isola perché lo trovava cambiato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Manuel Casella ha amato follemente la sua ex Amanda Lear: “Mi ha lasciato lei? Ha fatto bene”

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