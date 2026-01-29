Donald Trump e altri leader sono spesso accusati di mostrare comportamenti egocentrici e centrati su se stessi. Gli esperti spiegano che queste caratteristiche non sono una diagnosi, ma possono aiutare a capire come alcuni di loro gestiscono il potere senza limiti, con atteggiamenti che sembrano privilegiare il proprio punto di vista.

Non una diagnosi psichiatrica, ma una chiave di lettura clinica per comprendere alcuni comportamenti dei leader politici mondiali. Il tema è emerso nel corso del XXVII Congresso della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf) in corso a Milano. Al centro della discussione chi gestisce il potere. Uno su tutti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ Esiste una regola etica molto chiara in psichiatria: non si può attribuire una diagnosi a una persona che non è stata valutata direttamente. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Donald Trump e altri leader sono “affetti” da solipsismo? Il parere degli esperti: “Caratteristiche della gestione di un potere senza limiti”

Approfondimenti su Donald Trump

Trump si presenta come un protagonista deciso, senza troppi filtri.

Un gruppo di persone con sindrome di Down ha risposto pubblicamente a Donald Trump, che aveva usato parole offensive nei loro confronti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trump contro Maduro: cosa sta succedendo in Venezuela | Globally

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Un anno di Trump: 7 grafici sulla presidenza che ha sconvolto il mondo; Guerra Trump-Macron: dazi al 200% su vini e champagne francesi e diffuso un sms privato; Trump, un anno dall'insediamento del presidente Usa: il bilancio dalle guerre ai dazi; Altro che pace a Gaza. Prende forma il Board of Peace di Trump.

ICE, il passo indietro di Trump: lasceranno oggi Minneapolis Gregory Bovino e altri agentiNelle prossime ore l'agente che ha guidato l'operazione dell'ICE a Minneapolis, Gregory Bovino, dovrebbe lasciare la città e con lui anche altri agenti. Trump ha annunciato l'arrivo in città d i Tom H ... tg.la7.it

Politico, Fico agli altri leader Ue: Preoccupato per la salute mentale di TrumpIl primo ministro slovacco avrebbe definito pericoloso lo stato psicologico del presidente Usa. Ma lui smentisce tutto: Non ho mai parlato del leader americano a Bruxelles e se ho bisogno di critic ... rainews.it

Il presidente statunitense Donald Trump ha ritirato dal Minnesota gli agenti dell’Ice. Anche il loro capo, Gregory Bovino, ha lasciato Minneapolis per tornare in California, in attesa della pensione imminente. Ma al suo posto è stato inviato lo “zar dei confini”, To - facebook.com facebook

Iran, Trump valuta attacchi su larga scala dopo lo stallo sul nucleare #donald trump x.com