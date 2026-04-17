Non ho picchiato la mia ex Baby Gang rompe il silenzio e accusa un carabiniere | Ecco perché mi perseguitano e minacciano

Baby Gang, attualmente detenuto dal marzo scorso, ha deciso di parlare pubblicamente dopo essere stato accusato di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti. In un'intervista, l'artista ha dichiarato di non aver mai picchiato la sua ex e ha accusato un carabiniere di perseguitarlo e minacciarlo. La sua posizione si inserisce in un contesto giudiziario complesso, che include diverse accuse contro di lui.

“Non sono mai stato un santo, ma ciò non vuol dire che sono colpevole”. Baby Gang torna a parlare di sé dal carcere, nel quale è rinchiuso da metà marzo accusato (questa volta) di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti. Ed è proprio quest'ultimo capo d'accusa il motivo per il quale ha.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Baby gang arrestato, il video dell'operazione dei Carabinieri

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