Roberta Bruzzone rompe il silenzio | Ecco perché ho lasciato Ore 14

Roberta Bruzzone rompe il silenzio e spiega perché ha lasciato Ore 14. In diretta, ha parlato di un rapporto che si è incrinato e di una decisione difficile da prendere. La criminologa ha raccontato i motivi che l’hanno portata a lasciare il programma, interrompendo così una presenza lunga nel talk show di Rai 2.

Dietro lo scontro in diretta, un legame spezzato e una scelta difficile: Roberta Bruzzone racconta perché ha lasciato Ore 14. È una delle voci più riconoscibili della criminologia italiana, ma anche un volto noto del piccolo schermo: Roberta Bruzzone, negli ultimi tempi, è tornata al centro del dibattito, e non solo per i casi giudiziari di cui si occupa. La sua uscita di scena dal talk pomeridiano "Ore 14", condotto da Milo Infante su Rai 2, ha lasciato più di qualche spettatore con il fiato sospeso. Cos'è davvero successo dietro le quinte di uno dei programmi più seguiti del pomeriggio? La tensione è esplosa in diretta.

