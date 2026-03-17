Il trapper Baby Gang spacca il naso alla fidanzata perché ha installato Instagram | Mi costringi a ucciderti

I carabinieri hanno arrestato Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, con l'accusa di aver causato lesioni e maltrattamenti alla propria fidanzata. Secondo quanto ricostruito, il cantante le avrebbe spaccato il naso dopo aver scoperto che aveva installato Instagram. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione tra i due, e l'uomo ha anche pronunciato frasi minacciose durante l'aggressione.

I carabinieri hanno arrestato Zaccaria Mouhib per varie accuse, tra cui maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della compagna. Il trapper, conosciuto come Baby Gang, le avrebbe procurato una "frattura scomposta del setto nasale" perché aveva scoperto che la ragazza aveva installato Instagram sul proprio cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

“Non hai diritto di parola” e le spacca il naso: Baby Gang e le accuse di violenza sulla fidanzataMilano, 17 marzo 2206 – Alle accuse non nuove di detenzione, cessione e porto illegale, ricettazione di armi da fuoco comuni e da guerra, di rapina e...

Baby Gang, nuovo arresto per il trapper a LeccoUn nuovo arresto per Mouhib Zaccaria , meglio noto come Baby Gang , trapper che conta su Spotify 6,6 milioni di ascoltatori mensili.

Tutto quello che riguarda Baby Gang

Temi più discussi: Il trapper Baby Gang di nuovo nei guai: arrestato per armi, rapina e maltrattamenti; Baby Gang, il trapper (di nuovo) in carcere: arrestato per armi, rapina e maltrattamenti. Nei guai anche il suo entourage criminale; Ancora in manette il trapper lecchese Baby Gang; Calolzio: intervento dei Carabinieri all'alba. Arrestati una serie di soggetti tra cui il noto trapper Baby Gang.

Arrestato Baby Gang: luci e ombre di un successo tra Spotify, concerti e guai giudiziariArrestato Baby Gang: nonostante i record su Spotify e i concerti sold out, il trapper resta coinvolto in indagini, condanne e procedimenti in corso. notizie.it

Baby Gang arrestato di nuovo per porto abusivo di armi e rapina. A marzo il trapper dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi, aveva promesso: Ora basta, solo musicaIl trapper torna in carcere a Busto Arsizio a meno di due settimane dalla condanna a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e pistola clandestina ... ilfattoquotidiano.it

Un nuovo arresto per Mouhib Zaccaria, nome all'anagrafe di Baby Gang. All'alba di oggi, i carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono coinvolto il trapp - facebook.com facebook

Arrestato dai Carabinieri, insieme a 6 fiancheggiatori, il rapper "Baby Gang". L’operazione tra Lecco, Milano e Como ha portato al sequestro di un arsenale di armi da guerra e pistole rubate, a disposizione del gruppo criminale per ronde e spedizioni punitive x.com