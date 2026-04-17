Natalia Paragoni, influencer e futura madre di due figli, ha condiviso sui social di aver passato la notte in ospedale a causa di un linfonodo di circa 4 centimetri sul collo. Dopo aver scoperto l’ingrossamento, si è sottoposta a un esame di biopsia. La donna ha riferito di non aver dormito, esprimendo preoccupazione per la situazione. La gravidanza prosegue senza ulteriori dettagli sul risultato degli esami.

Momenti di forte apprensione per Natalia Paragoni. L’influencer, incinta della sua seconda figlia insieme al compagno Andrea Zelletta, ha raccontato sui social di essersi sottoposta a una biopsia dopo aver scoperto un linfonodo ingrossato sul collo. Un controllo necessario che ha portato con sé inevitabili preoccupazioni, sia per la sua salute sia per quella della bambina in arrivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Mondo della TV (@ilmondodellatv) “ Non vi ho mai parlato di questa cosa che dovevo fare oggi “, ha esordito Natalia in un video pubblicato su Instagram dall’ospedale. L’influencer ha spiegato di aver notato da circa un mese un’anomalia: “ È uscito questo bozzo, questa palla, che dall’ecografia fatta la settimana scorsa è risultato essere un linfonodo grosso “.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non ho dormito tutta la notte”: Natalia Paragoni in ospedale incinta, paura per un linfonodo di 4 cm

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