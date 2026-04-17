Biopsia al collo per Natalia Paragoni incinta | Ho un linfonodo di 4 centimetri

Natalia Paragoni, influencer in attesa del suo secondo figlio, ha annunciato sui social di aver affrontato una biopsia al collo a causa di un rigonfiamento. La donna ha riferito di aver scoperto un linfonodo di circa quattro centimetri, motivo per cui si è sottoposta a un prelievo di tessuto. La gravidanza non sembra essere stata interrotta dall’episodio, e al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui risultati degli esami.

Natalia Paragoni ha condivisosui social un momento di preoccupazione legato alla sua salute. L’influencer, attualmente in attesa del secondo figlio con Andrea Zelletta, si è sottoposta a un prelievo di tessuto dopo la comparsa di un rigonfiamento sul collo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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