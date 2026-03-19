gnoli ai domiciliari col braccialetto il ruspista che travolse una turista lascia il carcere dopo nove mesi

Lerry Gnoli, 54 anni, accusato di aver investito e ucciso una turista sulla spiaggia di Pinarella di Cervia nel maggio 2025, lascia il carcere dopo quasi nove mesi. Ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La vicenda riguarda un incidente avvenuto con una ruspa, che ha portato alla tragica morte della donna vicentina di 66 anni.

Dopo quasi nove mesi esce dal carcere Lerry Gnoli, il 54enne accusato di avere investito e ucciso con una ruspa, il 24 maggio 2025 sulla spiaggia di Pinarella di Cervia la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Ravenna Piervittorio Farinella, sciogliendo la riserva sull’istanza presentata in udienza il 12 marzo dai difensori dell’imputato, avvocati Vittorio Manes e Carlo Benini. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, osservando che le esigenze cautelari sussistono ancora, visti i precedenti a carico del 54enne e la gravità del reato di cui risponde, ma, anche visto il periodo di custodia, possono ritenersi attenuate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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