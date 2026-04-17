L'Inter ha vinto la partita contro il Cagliari, rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra si avvicina alla conquista dello scudetto, con il campionato che sta per volgere al termine. La vittoria a San Siro è stata significativa per la corsa al titolo e ha suscitato entusiasmo tra i tifosi presenti allo stadio. Ora, l'attenzione è rivolta alle prossime gare, che potrebbero decidere definitivamente il campionato.

Non è più questione del come, ma del quando. Lo Scudetto è lì, vicinissimo, l'Inter si avvicina, e tutto San Siro lo sente. Il mondo nerazzurro canta “Vinceremo il tricolor”, archivia la terza vittoria in fila dopo la sosta, attende quello che un anno fa gli fu sottratto. Doveva essere il momento di massima pressione, la squadra di Cristian Chivu ha risposto con dodici reti, marcando la differenza. Non che sia stato semplice con il Cagliari, anzi. Fabio Pisacane si presenza al Meazza con una squadra accorta, che attende in area e non pressa in mezzo, soprattutto con Palestra pronto a colpire prendendo alle spalle Dimarco. L'esterno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non è più questione del come, ma del quando. L'Inter supera il Cagliari e vede lo Scudetto

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