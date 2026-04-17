Tanya Crandell, diciassette anni, è la primogenita di una famiglia afroamericana che vede svanire i propri piani estivi quando la madre decide di trascorrere quel periodo in ritiro terapeutico e decide di assumere un’anziana bambinaia, bianca e ultra-conservatrice, per occuparsi di lei e dei fratelli minori durante la sua assenza. Peccato che in Non dite a mamma che la babysitter è morta, come già d’altronde esplicita il titolo, la tragedia sia in agguato e l’arzilla vecchietta muoia all’improvviso. I protagonisti invece di denunciare l’accaduto alle autorità preferiscono insabbiare il tutto, gettando il cadavere in un lago e inscenando un incidente.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Non dite a mamma che la babysitter è morta, una commedia a corto di idee – Recensione

Notizie correlate

Quando l’amore sboccia: una commedia romantica a corto di sorprese – RecensioneRory Richards è una giovane addetta PR junior oberata di lavoro presso la Extend Publicity, a un passo da una promozione che potrebbe finalmente dare...

Leggi anche: Dite la verità: chi di noi non ha una zia, una mamma o una nonna così?

Approfondimenti e contenuti

Non dite a mamma che la babysitter è morta, una commedia a corto di idee – RecensioneI protagonisti Non dite a mamma che la babysitter è morta nascondono il cadavere della bambinaia con conseguenze imprevedibili. superguidatv.it

Non dire a mamma che la babysitter è morta, la spiegazione del finaleLa spiegazione del finale di Non dire a mamma che la babysitter è morta: tra bugie, seconde possibilità e critica sociale nascosta nel remake ... cinefilos.it