Dite la verità | chi di noi non ha una zia una mamma o una nonna così?

Una donna anziana ha fatto sorridere il pubblico durante la gara di slalom gigante a Milano Cortina 2026, quando ha fatto un gesto spontaneo per incoraggiare la nipote in pista. La scena si è svolta vicino alle porte di partenza, attirando l’attenzione di chi seguiva l’evento. La donna ha portato con sé un piccolo portafortuna, un ricordo di famiglia, che ha mostrato mentre applaudiva forte.

T ra le porte dello slalom gigante a Milano Cortina 2026, a rubare la scena non sono stati solo i tempi cronometrici, ma un dolcissimo siparietto familiare. Durante una pausa, la family cam ha inquadrato la zia di Richardson Viano che, con la tipica premura di casa, gli ha lanciato un intramontabile: «Richi, hai mangiato?». Un momento di normalità che ha scatenato il sorriso del 23enne, diventato ormai un simbolo di queste Olimpiadi per la sua storia straordinaria: nato ad Haiti e adottato da una famiglia di Torino, Richardson è l’atleta che ha portato la bandiera caraibica sulla neve italiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dite la verità: chi di noi non ha una zia, una mamma o una nonna così? Una "zia" o una "nonna" in prestito per le neomamme: il progetto che porta un aiuto direttamente a casa Il progetto “Fianco Affianco – Home visiting” supporta le neomamme e le famiglie del territorio di Cesena, offrendo assistenza e consulenza direttamente a domicilio. Caccia a una stanza per gli universitari, la svolta per chi ha una casa vuota: "Pensiamo a tutto noi" Se hai una stanza vuota e desideri trasformarla in reddito, possiamo aiutarti. May told her mother-in-law everything, and her mother-in-law met her son's mistress. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso Mario Paciolla, l'appello dei genitori: C'è chi ha mentito sugli ultimi giorni di Mario, ora dica la verità. Sigfrido Ranucci a teatro Apollo: ‘Ho scelto di dire la verità’Il giornalista per la prima volta in città, al termine dello spettacolo, ha salutato il pubblico presente e firmato le copie del suo libro ... ilcrotonese.it Linguaggi della verità dire la verità quando fa pauraUna raccolta di saggi che interroga il presente: Linguaggi della verità di Salman Rushdie riflette sul potere della parola, sulla libertà di raccontare e sul ruolo della letteratura in tempi di cens ... libreriamo.it Chi è stato Dite la verità - facebook.com facebook