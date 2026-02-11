Rory Richards lavora come addetta PR junior presso la Extend Publicity, alle soglie di una promozione. La suo giornata si svolge tra impegni e scadenze, senza grandi sorprese. La suo futuro sembra ormai abbastanza segnato, anche se qualcosa sta per cambiare.

Rory Richards è una giovane addetta PR junior oberata di lavoro presso la Extend Publicity, a un passo da una promozione che potrebbe finalmente dare una svolta alla sua carriera. La vita sentimentale, però, è un disastro: il fidanzato di lunga data Jason l’ha appena lasciata. Come se non bastasse, la protagonista di Quando l’amore sboccia si ritrova a dover organizzare il secondo matrimonio dei genitori proprio nel periodo più frenetico dell’anno per l’agenzia. Rory parte così per il pittoresco bed & breakfast di Lily Lake – il luogo dove mamma e papà si erano conosciuti – accompagnata dalla sorella Cleo, convinta di affrontare un soggiorno scandito da impegni lavorativi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Quando l’amore sboccia: una commedia romantica a corto di sorprese – Recensione

