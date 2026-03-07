Chivu ha deciso di escludere Calhanoglu dalla formazione, optando per Mkhitaryan come titolare. Nel frattempo, Bonny si prepara a entrare in campo nel caso Thuram non dovesse essere disponibile a causa di un attacco febbrile che lo ha colpito nella notte. Il turco non è ancora in condizione ottimale, mentre il francese si trova in difficoltà per problemi di salute.

Prende forma l'Inter del derby. La rifinitura ad Appiano ha sciolto tutti i dubbi tranne uno, quello sulla presenza di Marcus Thuram fermato nella notte da un attacco febbrile. Se non dovesse recuperare, Chivu schiererebbe il recuperato Bonny al fianco di Pio Esposito. Non replicherà comunque l'esperimento di Como, quando scelse di cominciare la partita con una sola punta di ruolo, e si affiderebbe per la prima volta alla coppia d'attacco più giovane. Thuram comunque potrebbe andare in panchina. Sembra definito invece il ballottaggio a centrocampo: Calhanoglu è ancora indietro di condizione è partirà da riserva lasciando spazio a Mkhitaryan, uno dei giocatori più esperti di derby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu ha scelto: fuori Calhanoglu, gioca Mkhitaryan. E si scalda Bonny se Thuram non ce la fa

Conferenza stampa Chivu pre Milan Inter: «Ecco come stanno Bonny, Dumfries e Calhanoglu. Oggi Thuram non si è allenato! C'è solo da imparare da Allegri»

