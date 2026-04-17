Nocera assemblea per la sicurezza | nuove leggi contro i morti sul lavoro
Sabato 18 aprile alle 18:00, i residenti di Nocera Inferiore si ritroveranno in piazza Diaz per un’assemblea pubblica dedicata alla sicurezza sul lavoro. L’iniziativa coinvolge la comunità locale e intende promuovere proposte legislative volte a ridurre gli incidenti mortali legati alla professione. La riunione si svolge in un momento di attenzione crescente su questo tema, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e rappresentanti istituzionali.
La cittadinanza di Nocera Inferiore si riunirà sabato 18 aprile alle ore 18:00 in piazza Diaz per un’assemblea pubblica che mira a trasformare il dolore in proposte legislative concrete. L’iniziativa nasce dal movimento partito lo scorso 11 aprile in via Carrara D’Amora, dove la memoria di Yassine e Carmine è stata onorata dopo i loro decessi causati da incidenti sul lavoro. Questo appuntamento non rappresenta un episodio isolato, ma la prosecuzione di un percorso di sensibilizzazione che punta a colmare le lacune normative che rendono ancora troppo fragili le vite di chi lavora. Oltre l’emergenza: le tre direttrici per una sicurezza reale....🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
"Basta morti sul lavoro": convocata nuova assemblea pubblica a NoceraNon si ferma il percorso iniziato lo scorso 11 aprile in via Carrara D’Amora, a Nocera Inferiore, per ricordare Yassine e Carmine, due giovani morti...
Nocera scende in piazza: 3 progetti contro i morti sul lavoroUn presidio di protesta e una conferenza stampa segneranno la giornata di sabato 11 aprile a Nocera Inferiore, per onorare la memoria di due giovani...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Basta morti sul lavoro: convocata nuova assemblea pubblica a Nocera; Studenti del Polo Tecnico Professionale Luigi Einaudi di Gizzeria protagonisti all’assemblea Coldiretti su formazione e territorio; Nocera Sup. Il comitato di affari anche nei comuni vicini; Griglia e regolamento gare su strada federali 2026.
Nocera Superiore, screening gratuiti per la tiroide: visite al Centro PolivalenteLe visite si svolgeranno presso il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo e saranno rivolte ai primi 35 cittadini che si presenteranno. agro24.it
Taglio del nastro per la Casa della comunità Usl Umbria 2 di Nocera UmbraProcede il piano regionale di potenziamento della sanità territoriale con l'apertura della Casa della comunità e del Pua, Punto unico di accesso ai servizi socio sanitari di Nocera Umbra. A poche ... ansa.it
Droga: asse Spagna – Italia, arrestato autotrasportatore "L'uomo, un 53enne di Nocera Inferiore, è stato trasferito nel carcere di Salerno" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #polizia #droga #internazionale #trafficostupefacenti #Cronaca #asse #s - facebook.com facebook