No non c'è nessun bonus di 300 euro per i caregiver con legge 104 senza Isee | la spiegazione sul contributo

Nessun bonus di 300 euro è previsto per i caregiver riconosciuti dalla legge 104 che non hanno limiti di Isee. Questa informazione è stata confermata da fonti ufficiali e chiarisce che il contributo non è disponibile in assenza di requisiti economici specifici. La notizia riguarda chi si prende cura di persone con disabilità e si era diffusa come possibile misura di aiuto.

Il bonus fino a 300 euro per i caregiver riconosciuti dalla legge 104 e senza soglie Isee non esiste. La notizia è stata rilanciata da vari siti di informazione da quando il governo ha varato un ddl che prevede un contributo per chi aiuta familiari e conviventi in gravi situazioni. Ma requisiti e importi sono diversi e non è detto che la misura veda mai luce. Ecco la spiegazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bollette, un contributo da 90 euro legato all’Isee fino a 25mila euro: l’ultima mediazione sul decreto leggeRoma – Mercoledì pomeriggio 18 febbraio il decreto-legge “Bollette” dovrebbe arrivare, con tutta probabilità, in Consiglio dei ministri: è, finora,... 300 euro al mese senza Isee: a chi spetta il bonus e come richiederloE’ stato introdotto un bonus destinato a delle specifiche categorie di persone, che hanno diritto a 300 euro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Servizi per l’infanzia: se sono gratis meglio preoccuparsi; IT-Wallet si allarga: oltre 200 documenti pronti ad arrivare sui nostri smartphone; La cazzimma dei docenti del Trentino si misura con l'aumento di 400 euro al mese di aumento stipendiale. No, non c’è nessun bonus di 300 euro per i caregiver con legge 104 senza Isee: la spiegazione sul contributoIl ddl riconosce un sostegno fino a 400 euro al mese a chi assiste, in ambito domestico e a titolo gratuito familiari e congiunti con disabilità o non autosufficienti. Il bonus verrebbe erogato ... fanpage.it Bonus Nuovi nati da 1000 euro, nel 2026 serve Isee sotto i 40mila euro: la nuova circolare InpsIl bonus Nuovi nati da 1000 euro è confermato nel 2026, ma con una novità: c'è un requisito Isee fissato a 40mila euro ... fanpage.it Fotovoltaico: la Regione incentiva nuovi impianti nelle case, ecco l'avviso con i tempi e le modalità per partecipare L'Irfis, l'istituto finanziario della Regione, ha pubblicato il bando rivolto a tutte le persone fisiche. Isee e tipo di impianto da installare determinera - facebook.com facebook