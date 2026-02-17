Il governo ha deciso di inserire un contributo di 90 euro per le famiglie con un ISEE fino a 25mila euro, per aiutare a pagare le bollette. La misura è già pronta e potrebbe essere approvata durante il Consiglio dei ministri di mercoledì pomeriggio 18 febbraio. La proposta prevede che le famiglie ricevano questa somma direttamente sulla bolletta energetica, come aiuto immediato per affrontare i rincari.

Roma – Mercoledì pomeriggio 18 febbraio il decreto-legge “Bollette” dovrebbe arrivare, con tutta probabilità, in Consiglio dei ministri: è, finora, l’unico punto fermo. Per il resto il provvedimento è in corso di definizione, con i tecnici del Ministero dell’Ambiente e di Palazzo Chigi al lavoro fino all’ultimo per consegnare un testo definitivo al ministro Gilberto Pichetto Fratin. Il risparmio atteso, nelle simulazioni, vale circa 2,5-2,6 miliardi. Per le famiglie la bozza punta su un aiuto semplice da riconoscere: u n contributo da 90 euro legato all’Isee fino a 25 mila euro, con l’obiettivo di allargare la protezione oltre i soli beneficiari del bonus sociale e di limitare misure “a pioggia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bollette, un contributo da 90 euro legato all’Isee fino a 25mila euro: l’ultima mediazione sul decreto legge

