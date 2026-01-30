300 euro al mese senza Isee | a chi spetta il bonus e come richiederlo

30 gen 2026

Il governo ha avviato un nuovo bonus di 300 euro al mese senza bisogno di presentare l’Isee. La misura si rivolge a determinate categorie di persone e può essere richiesta facilmente. Chi ne ha diritto, deve seguire le procedure previste per ottenere il contributo e riceverlo direttamente sul conto. La misura mira a sostenere chi ha bisogno di un aiuto immediato senza troppi passaggi burocratici.

E’ stato introdotto un bonus destinato a delle specifiche categorie di persone, che hanno diritto a 300 euro. Si tratta di un’agevolazione che è stata pensata per gli aventi diritto alla legge 104, quindi a persone con disabilità. Il suo obiettivo è quello di garantire assistenza, inclusione e partecipazione alla vita sociale, con ricadute che vanno su scuola, lavoro e quotidianità. Nel corso degli anni, la 104 è infatti stata aggiornata costantemente, in modo da spostare l’attenzione soprattutto sulla persona e sull’ambiente in cui vive. Si sostiene che abitare in un contesto adeguato può garantire autonomia e integrazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

