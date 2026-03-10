No Borders ai Laghi di Fusine doppio appuntamento con Coez e I Patagarri

La 31ª edizione del No Borders Music Festival si avvia verso il suo secondo appuntamento, che prevede due serate consecutive. La manifestazione si svolge ai Laghi di Fusine e vede protagonisti sul palco il cantante Coez e il gruppo I Patagarri. L'evento si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione, attirando un pubblico numeroso e appassionato.

La 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento. Sabato 18 luglio alle ore 14.00 sarà Coez a esibirsi nella straordinaria cornice naturale dei Laghi di Fusine, a Tarvisio, seguito alle ore 16.00 da I Patagarri. Silvano Albanese, in arte Coez, è tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. In oltre quindici anni di carriera ha conquistato 63 dischi di platino e 23 dischi d'oro, firmando alcuni dei brani più iconici del pop italiano recente. Tra questi 'La musica non c'è', certificato otto volte disco di platino, e 'È sempre bello', il brano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019 e oggi quintuplo disco di platino.