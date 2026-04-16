Il sound internazionale del No Borders raddoppia in un solo giorno | attesi Elvis Costello e Tom Smith

La 31ª edizione del No Borders Music Festival si arricchisce di due grandi nomi internazionali, con Elvis Costello e Tom Smith attesi sul palco del Tarvisiano. L’evento è programmato per sabato 11 luglio 2026 e si svolgerà ai Laghi di Fusine, con inizio alle ore 11. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi della regione per l’estate 2026.

La 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia un nuovo doppio appuntamento con la musica nel Tarvisiano: sabato 11 luglio 2026 ai Laghi di Fusine alle ore 11.00 si esibirà Tom Smith (Editors), seguito alle ore 14.00 da Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton.Conosciuto in.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate La ciliegina di Umbria Jazz. Elvis Costello per il finaleUna serata finale d’eccezione per Umbria Jazz 2026 a coronamento di un’edizione che già si annuncia stellare. Umbria Jazz 2026, il gran finale: Elvis Costello a Perugia, è l'unica data italianaSerata finale di Umbria Jazz all’Arena santa Giuliana il 12 luglio 2026 con Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton.