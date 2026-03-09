Alloggi a canone calmierato parte il bando regionale Cisl | Ma si pensi a strategia di lungo periodo
Dal 26 febbraio, in Emilia-Romagna, è possibile presentare le domande per il bando regionale dedicato agli alloggi a canone calmierato, un'iniziativa volta a fronteggiare l'emergenza abitativa. La Cisl invita a considerare anche strategie di lungo periodo per affrontare questa problematica. Il bando è rivolto a chi desidera accedere a questa tipologia di alloggio.
A poter candidarsi per gli alloggi di edilizia residenziale sociale, coloro che superano le soglie per l'edilizia popolare ma non riescono a sostenere i prezzi del libero mercato Dal 26 febbraio, in Emilia-Romagna ci si può candidare al bando regionale dedicato agli alloggi a canone calmierato pensato tra gli interventi di contenimento dell'emergenza abitativa. L'iniziativa permette ai cittadini di candidarsi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ers), ossia appartamenti di proprietà pubblica che, a seguito di una riqualificazione, saranno locati a canone calmierato. A sostenere il progetto, che guarda alle famiglie con redditi intermedi, che superano le soglie per l'edilizia popolare ma non riescono a sostenere i prezzi del libero mercato, anche il Sicet Cisl Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
