Nissan Juke diventa elettrico Svelata la nuova generazione del crossover giapponese – FOTO

È stata presentata la nuova generazione del Nissan Juke, che ora include una versione completamente elettrica. La terza generazione del crossover giapponese viene mostrata con immagini ufficiali e rappresenta un passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio in Europa. Questa versione elettrica si distingue per la sua autonomia e le caratteristiche tecniche, segnando il debutto di un modello che combina design e tecnologia in chiave zero emissioni.

‹ › 1 3 nissan juke elettrico. ‹ › 2 3 nissan juke elettrico. ‹ › 3 3 nissan juke elettrico. Nissan amplia la propria strategia di elettrificazione in Europa con la presentazione della terza generazione di Juke, per la prima volta disponibile in versione 100% elettrica. Il modello rappresenta un’evoluzione significativa per il crossover compatto, uno dei prodotti più riconoscibili del marchio, e si inserisce in un contesto di mercato europeo in rapida trasformazione, caratterizzato da crescente competitività e progressiva diffusione dei veicoli a zero emissioni. Il nuovo JUKE elettrico è sviluppato sulla piattaforma CMF-EV, architettura già impiegata per modelli di segmento superiore, e sarà prodotto nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nissan Juke diventa elettrico. Svelata la nuova generazione del crossover giapponese – FOTO Nuova Nissan X-Terra 2027: come sarà il fuoristrada giapponese?Il nuovo Nissan Xterra (che vedremo probabilmente presentato nel 2027) sarà molto diverso dai SUV Nissan recenti: tornerà alle origini, duro e puro. La Nissan Micra torna elettrica: prova tra le strade di Roma della nuova citycar giapponeseDall’Eur al centro storico passando per la Cristoforo Colombo, il traffico dei lungoteveri e la salita verso il Gianicolo. SPY! La nuova Nissan JUKE 2026 diventa elettrica I Tutte le caratteristiche! La nuova versione Pulse della Nissan Juke diventa più completa: dotazione più ricca ed estetica dedicata #Motor1 - facebook.com facebook Nissan Juke Pulse: le migliorie del nuovo allestimento top di gamma x.com