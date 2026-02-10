Primo sale Diabolik e Folletto | così la Dda ha decriptato tutti i nomi in codice del narcotraffico

La Dda ha smantellato un giro di droga usando nomi in codice come “Primo sale”, “Diabolik” e “Folletto”. Dietro a queste parole si nascondeva una rete di narcotraffico legata alle famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle, con al centro James Burgio, 32 anni. La polizia ha ricostruito i collegamenti e arrestato alcuni sospetti, chiudendo un capitolo importante del traffico di droga nella zona.

“Primo sale”, “il?Folletto”, “Attila”, “Apollo”. Dietro quei nomi in codice si muoveva la rete del narcotraffico che, secondo la Dda, faceva capo a James?Burgio, 32?anni, figura centrale del secondo filone d’indagine sulle famiglie mafiose di Villaseta e Porto?Empedocle. Anche dal carcere, grazie.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su James Burgio Ottavio Colalongo ucciso dai killer a Scisciano: 8 fermi della Dda di Napoli. Tutti i nomi Otto persone sono state fermate dalla Dda di Napoli in relazione all’omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto a Scisciano il 17 dicembre scorso. Tutti in nomi in campo per le elezioni del 2027: chi sale e chi scende Antonio Civita annuncia ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni del 2027. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su James Burgio Argomenti discussi: Primo sale, Diabolik e Folletto: così la Dda ha decriptato tutti i nomi in codice del narcotraffico - AgrigentoNotizie. Diabolik e il mistero svelato del suo primo illustratore(di Roberto Ritondale) GIANNI BONO E RAFFAELE MANGANO, 'NON SONO STATO IO', (IF EDIZIONI, PP 191, EURO 18.00). Il protagonista di questo libro non è il misterioso Diabolik, il Re del Terrore, come ... ansa.it Zarcone, il mistero del primo disegnatore di Diabolik scomparso nel nulla: ecco chi era (e dove finì) l'artista dei fumettiPer sessant’anni quella che era ormai diventata una leggenda raccontava che il disegnatore di «Diabolik», dopo aver consegnato le tavole dell’albo numero uno, uscito nel novembre 1962, fosse sparito ... milano.corriere.it CON 5 LITRI DI LATTE CRUDO, poi vi farò la ricetta anche di pastorizzazione e conservazione, HO RICAVATO 400 gr di primo sale, 500 ml di panna da cui 300 gr di burro, 200 gr di ricotta, 1 LT di latte scremato, e 3 LT di latticello per fare il pane. Spesa 6 eur facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.