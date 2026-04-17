Nicolosi–Noferini corde simpatiche | nuovo appuntamento con PianoSalernoForte
A Salerno torna l'appuntamento con PianoSalernoForte, dedicato al grande repertorio cameristico italiano tra Ottocento e Novecento. Questo terzo concerto della rassegna presenta un programma con brani di compositori italiani di quel periodo. La serata si svolge in una sede dedicata alla musica, con un pubblico interessato alle interpretazioni di un repertorio che ha segnato la tradizione musicale nazionale.
Il grande repertorio cameristico italiano tra Ottocento e Novecento approda a Salerno per il terzo appuntamento di PianoSalernoForte. Domenica 19 aprile alle ore 20:00, il Teatro Pier Paolo Pasolini ospiterà il celebre duo composto dal pianista Francesco Nicolosi e dal violoncellista Andrea.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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