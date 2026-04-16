Francesco Nicolosi e Andrea Noferini ospiti di PianoSalernoForte

Nel corso del terzo appuntamento del festival pianistico PianoSalernoForte, sono intervenuti i musicisti Francesco Nicolosi e Andrea Noferini. L’evento si svolge a Salerno ed è organizzato dall’Associazione Gestione Musica, sotto la direzione del pianista Costantino Catena. Il festival, che si tiene nel panorama musicale italiano, si distingue come uno degli eventi principali dedicati al pianoforte nel paese.

Terzo appuntamento per PianoSalernoForte, il festival pianistico che, si è confermato come uno degli appuntamenti di riferimento dedicati al pianoforte nel panorama musicale nazionale, ideato e diretto dal pianista Costantino Catena e realizzato dall’ Associazione Gestione Musica, presieduta da.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Decimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: “Francesco Nicolosi. Musica senza tempo”Tempo di lettura: 2 minutiDecimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo... “Francesco Nicolosi. Musica senza tempo”: decimo appuntamento con l’Accademia di Santa SofiaDecimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Piano Salerno Forte: dall'11 al 24 aprile il Festival Pianistico; Tutto pronto per piano Salerno forte - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Firenze, concerto di Francesco Nicolosi al cenacolo di Andrea del SartoFirenze, 22 settembre 2025 –Alle pareti l’armoniosa Ultima cena di Andrea del Sarto e altri capolavori della pittura cinquecentesca, da Pontormo a Raffaellino del Garbo. Al centro la storia di ... lanazione.it