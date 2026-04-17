Nico Paz e il futuro tra Como e grandi club | L’Inter? Vi dico tutta la verità sulla trattativa

Nico Paz ha parlato della sua esperienza in Italia e delle voci di mercato che lo riguardano, menzionando la possibilità di partecipare alla finale di Coppa Italia. Il talento argentino ha anche commentato la sua crescita in Serie A e ha fatto riferimento a Fabregas, senza fornire dettagli specifici sulla trattativa con l’Inter o altri club. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle sue attuali prospettive sportive.

di Lorenzo Vezzaro Nico Paz e il sogno finale di Coppa Italia: le parole del talento argentino su Fabregas, la crescita in Serie A e le voci di mercato. Il fantasista del Como, protagonista di una stagione esaltante sotto la guida di Cesc Fabregas, ha concesso un’intervista ai microfoni di SportMediaset. Nico Paz ha analizzato il momento magico dei lariani, pronti a giocarsi traguardi storici, e ha risposto con grande maturità alle indiscrezioni che lo vorrebbero nel mirino dei grandi club italiani e internazionali. Di seguito le sue parole. COMO E FABREGAS – «Stiamo facendo una buona stagione, onestamente non ce l’aspettavamo così bella, ma l’incredibile lavoro svolto ci sta premiando e penso che lo meritiamo.🔗 Leggi su Internews24.com

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