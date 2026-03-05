Raphael Varane ha commentato il suo punto di vista sul Como, spiegando cosa gli ha colpito della squadra. Ha parlato anche di Nico Paz, sottolineando che deve essere felice dove si sente più a suo agio. Inoltre, ha condiviso una sua opinione sul possibile futuro di Fabregas, senza entrare in dettagli o giudizi. Le sue parole si concentrano su aspetti legati ai giocatori e alle scelte personali.

Mercato Juve: il futuro in Europa deciderà gli acquisti in entrata. Ecco gli obiettivi per il centrocampo Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier: ecco come mai non è stato ceduto la scorsa estate Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese.Cosa ha fatto Italia, Gattuso stila la lista dei preconvocati per i playoff: c’è Verrati! Cosa filtra sulle scelte su Palestra, Chiesa e Zaniolo Collovati sul derby: «Non capisco le critiche ad Allegri, ma lo Scudetto è già assegnato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Varane svela: «Ecco cosa mi ha colpito del Como. Nico Paz deve stare dove si sente felice, sul futuro di Fabregas vi dico questo»

Nico Paz tra obiettivi e futuro: «Ecco a cosa punta il Como. Real Madrid? Al momento posso dirvi questo»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Como, Fabregas: «Sappiamo chi siamo e da dove arriviamo. I ragazzi sono stati bravi. Nico Paz? Ha mentalità top»Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Cremonese, la lettera d’addio di Vazquez: «Vi lascio con la...

Aggiornamenti e notizie su Varane svela Ecco cosa mi ha colpito....

Como, il caso Nico Paz è chiuso: cos’era successo davvero pre-Lecce! E domani con l’Inter…Aveva sorpreso davvero tutti l'esclusione di Nico Paz dai titolari della sfida contro il Lecce: cosa c'era davvero dietro ... msn.com

Como, Nico Paz in panchina contro il Lecce: Fabregas svela il motivoL’esclusione di Nico Paz dai titolari del Como nella sfida contro il Lecce ha fatto storcere il naso a parecchi fantallenatori. Ecco svelato il motivo della sua assenza dall’undici di partenza. fantamaster.it