A New York è stata annunciata l’introduzione di una nuova tassa destinata ai proprietari di immobili di lusso che non risiedono stabilmente nella città. La misura, chiamata ‘tassa pied-a-terre’, si applica a chi possiede più di un immobile di valore elevato senza viverci regolarmente. La decisione è stata comunicata dal sindaco, che ha firmato il provvedimento incentrato su questa specifica categoria di proprietari.

Una tassa sui super ricchi che non vivono stabilmente a New York. È la ‘ tassa pied-a-terre ‘, introdotta dall’amministrazione della Grande Mela, e illustrata in un breve video diffuso sui social dal sindaco Zohran Mamdani: “Quando mi sono candidato a sindaco, ho detto che sarei andato alla tassa sui ricchi. Bene, oggi stiamo tassando i ricchi – dice Mamdani nel video -. Sono entusiasta di annunciarvi la tassa pied-a-terre. La prima nella storia di New York. Si tratta di un’agevolazione annuale sugli immobili di lusso del valore di oltre 5 milioni di dollari, i cui proprietari non vivono a tempo pieno in città. Come questo attico. Quale CEO dell’hedge fund Ken Griffin ha acquistato per 238 milioni di dollari.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - New York, arriva la 'tassa piede-a-terre' per i super ricchi: l'annuncio del sindaco Mamdani

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