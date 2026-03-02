L’ITI “G. Bosco Lucarelli” di Benevento ha avviato la campagna “For Kenya” con l’obiettivo di raccogliere computer da destinare agli studenti in Kenya. La scuola invita studenti, genitori e comunità a contribuire donando dispositivi usati o nuovi. L’iniziativa mira a fornire strumenti digitali agli studenti africani, rafforzando l’accesso all’istruzione e all’utilizzo delle tecnologie.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ ITI “G. Bosco Lucarelli” di Benevento, da sempre attento ai temi della solidarietà e della cooperazione internazionale, promuove – in collaborazione con la Caritas dell’Arcidiocesi di Benevento – la campagna solidale “ITI LUCARELLI FOR KENYA”, un’iniziativa finalizzata alla raccolta di computer usati per la realizzazione di un laboratorio informatico in Kenya. Il progetto nasce con l’obiettivo di dare nuova vita a dispositivi tecnologici non più utilizzati, trasformandoli in strumenti concreti di formazione, inclusione e crescita per studenti e comunità locali. I computer donati saranno recuperati e rigenerati dagli studenti dell’Istituto, coniugando così solidarietà, competenze tecniche e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, l’ITI Lucarelli lancia la campagna “For Kenya” per donare computer agli studenti africani

