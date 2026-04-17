Netflix ha annunciato risultati finanziari deludenti nel recente trimestre, con una diminuzione degli abbonati e ricavi inferiori alle aspettative. Contestualmente, il co-fondatore dell'azienda ha annunciato le sue dimissioni. La società ha precisato che i numeri registrati sono stati influenzati da vari fattori di mercato e dalla concorrenza crescente nel settore dello streaming. La notizia ha provocato una reazione negativa sui mercati finanziari e tra gli investitori.

Arrivano sorprese negative dai conti di Netflix, colosso statunitense dello streaming. Il presidente Reed Hastings lascia la società, che ha co-fondato 29 anni fa, in un momento in cui è alla ricerca di nuove vie di crescita a causa del rallentamento delle vendite dovuto alla concorrenza e dopo che la fusione trasformativa con Warner Bros Discovery è fallita. Inoltre, Netflix ha previsto per il trimestre in corso un utile per azione inferiore alle aspettative degli analisti e una crescita dei ricavi trimestrali che è la più lenta da un anno a questa parte. I numeri del trimestre. Netflix ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Temi più discussi: Netflix: risultati trimestre deludono. Il co-fondatore esce di scena; Netflix: risultati in crescita nel primo trimestre, ma l'outlook sul secondo delude le attese; Azione Netflix prima dei conti: questi livelli decideranno il prossimo impulso; Previsione dei risultati finanziari di Netflix per il primo trimestre 2026: la crescita degli abbonamenti e il motore pubblicitario potranno continuare a guidare la performance?.

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Dopo il successo al botteghino, il film 'Buen Camino' sbarca su Netflix dal 29 aprile e si prepara a conquistare anche lo streaming. https://cinema.everyeye.it/notizie/buen-camino-arriva-netflix-quando-sbarchera-catalogo-film-checco-zalone-872297.htmlut facebook

L'insostenibile completezza del contratto (con Netflix). Perchè il Tribunale di Roma è chiuso in una "Casa di carta" e non ha capito la natura dei servizi digitali di durata a oggetto evolutivo, ovvero di gran parte delle innovazioni degli ultimi 25 anni. E allora la pr x.com