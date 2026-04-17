Il mercato azionario ha registrato un calo di circa l’8% dopo l’annuncio che Reed Hastings avrebbe lasciato la guida di Netflix. La notizia ha causato una reazione immediata tra gli investitori e ha portato a una diminuzione del valore delle azioni della società. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni di questa decisione o alle implicazioni future per l’azienda.

Il mercato azionario ha subito una scossa improvvisa dopo che Reed Hastings ha comunicato la sua decisione di lasciare la guida di Netflix, un movimento che ha provocato un calo del valore delle azioni dell’8% circa. La notizia arriva in un momento delicato per l’azienda, che deve gestire le ripercussioni del mancato accordo per l’acquisizione di Warner Bros Discovery e il passaggio di testimone verso una nuova gestione interna. L’addio di un pilastro storico e la reazione dei mercati. Dopo quasi tre decenni trascorsi a trasformare un servizio di spedizione DVD via posta in un colosso globale dello streaming, Reed Hastings ha annunciato di non candidarsi nuovamente per il consiglio di amministrazione nelle elezioni previste per giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Netflix, il crollo del -8%: l’addio di Hastings scuote il mercato

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