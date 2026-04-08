Dopo 64 anni di storia il paese dice addio alla scuola Giovanni Ponti

Oggi, a Trebaseleghe, si è tenuta una cerimonia per salutare la scuola media Giovanni Ponti, una struttura che ha servito il paese per 64 anni. La visita di addio ha visto numerosi cittadini partecipare, accompagnando simbolicamente la fine di un’epoca per l’edificio, che sarà demolito nell’ambito di un progetto di rinnovamento edilizio finanziato dal PNRR. L’evento si è svolto nel giorno dell’8 aprile, suscitando emozioni tra i presenti.