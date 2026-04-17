Netflix Hastings lascia e il titolo sprofonda in Borsa

Il presidente e cofondatore di Netflix, Reed Hastings, lascerà il suo ruolo a giugno, in seguito alla fine del suo mandato. La notizia ha portato a una diminuzione del valore delle azioni della società in Borsa. La società non ha ancora comunicato dettagli su eventuali cambiamenti di leadership o strategie future. La decisione di Hastings è stata annunciata ufficialmente dalla stessa azienda senza ulteriori commenti.

Il presidente e cofondatore di Netflix, Reed Hastings alla scadenza del suo mandato a giugno non si ricandiderà e la sua 'creatura', quotata sul Nasdaq ma negoziata anche a Piazza Affari sul segmento Global Equity Market di Borsa Italiana, sprofonda (-11% a 81,85 euro) nonostante i conti del primo trimestre in decisa crescita e sopra le attese. Il periodo, si legge nella lettera agli azionisti pubblicata nella notte dal gruppo, si è chiuso con ricavi in crescita del 16,2% a 12,25 miliardi di dollari "trainati dalla crescita degli abbonamenti, dall'aumento dei prezzi e dall'incremento dei ricavi pubblicitari "; l'utile operativo è stato pari a 4 miliardi (+18%) e l'utile netto è quasi raddoppiato a 5,28 miliardi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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