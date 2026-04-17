Netflix il co-fondatore Hastings lascia il board dopo 29 anni

Da lettera43.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il co-fondatore e presidente di Netflix ha comunicato che non si ricandiderà al consiglio di amministrazione durante l’assemblea degli azionisti prevista per giugno 2026. Dopo 29 anni nel ruolo, questa decisione segna un cambio di passo nella gestione dell’azienda. La comunicazione è stata resa nota ufficialmente e riguarda il futuro del consiglio di amministrazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi dietro questa scelta.

Il co-fondatore e presidente di Netflix, Reed Hastings, ha annunciato che non si ricandiderà al consiglio di amministrazione alla prossima assemblea degli azionisti in programma a giugno 2026. Il suo addio arriva dopo 29 anni nel board della società. L’annuncio è arrivato con la trimestrale, archiviata con ricavi in crescita a 12,2 miliardi e un utile netto che balza a 5,28 miliardi. Nonostante i conti solidi e sopra le attese, la reazione degli investitori è stata negativa: il mercato guarda alle prospettive più che ai risultati passati, e le indicazioni per il secondo trimestre sono state giudicate deboli. «Netflix è così forte che ora posso concentrarmi su nuove cose».🔗 Leggi su Lettera43.it

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