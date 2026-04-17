Netflix il co-fondatore Hastings lascia il board dopo 29 anni

Il co-fondatore e presidente di Netflix ha comunicato che non si ricandiderà al consiglio di amministrazione durante l’assemblea degli azionisti prevista per giugno 2026. Dopo 29 anni nel ruolo, questa decisione segna un cambio di passo nella gestione dell’azienda. La comunicazione è stata resa nota ufficialmente e riguarda il futuro del consiglio di amministrazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi dietro questa scelta.

Il co-fondatore e presidente di Netflix, Reed Hastings, ha annunciato che non si ricandiderà al consiglio di amministrazione alla prossima assemblea degli azionisti in programma a giugno 2026. Il suo addio arriva dopo 29 anni nel board della società. L’annuncio è arrivato con la trimestrale, archiviata con ricavi in crescita a 12,2 miliardi e un utile netto che balza a 5,28 miliardi. Nonostante i conti solidi e sopra le attese, la reazione degli investitori è stata negativa: il mercato guarda alle prospettive più che ai risultati passati, e le indicazioni per il secondo trimestre sono state giudicate deboli. «Netflix è così forte che ora posso concentrarmi su nuove cose».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netflix, il co-fondatore Hastings lascia il board dopo 29 anni Notizie correlate Leggi anche: Netflix, co-fondatore Reed Hastings lascia a giugno dopo 29 anni Netflix: il co-fondatore Reed Hastings dice addio all'azienda dopo 29 anniL'imprenditore uscirà definitivamente dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno per dedicarsi alle sue attività imprenditoriali e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Netflix, co-fondatore Reed Hastings lascia a giugno dopo 29 anni; Netflix, il co-fondatore Hastings lascia e la guidance sui ricavi delude le attese; Netflix: il co-fondatore Reed Hastings dice addio all'azienda dopo 29 anni; Netflix: il co-fondatore Hastings lascia mentre il pioniere dello streaming insegue la crescita. Netflix, il co-fondatore Hastings lascia il board dopo 29 anniIl co-fondatore e presidente di Netflix, Reed Hastings, ha annunciato che lascerà il board della società dopo 29 anni. lettera43.it Netflix, uscita del co-fondatore Reed Hastings scuote il titolo (-9%): aumenta l’incertezza sul futuro del gigante dello streamingL’uscita dal cda del presidente Reed Hastings segna la fine di un’era per Netflix. Conti trimestrali sopra le attese, ma non basta: l’outlook per il secondo trimestre delude ... milanofinanza.it Ho recuperato su Netflix UNO DI NOI del 2020. Un bel melodramma western, che parte un po' in sordina, lento e dolente, ma che poi fa salire il ritmo e l'adrenalina diventando sempre più drammatico e teso, e con molta azione verso il finale. Con un bravissim - facebook.com facebook NON C’E’ NIENTE DA REED: SI DIMETTE DA NETFLIX IL COFONDATORE REED HASTINGS x.com